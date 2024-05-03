هيكل عظمي يثير الرعب في الوراق.. والأمن يكثف جهوده لكشف اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على هيكل عظمي داخل قطعة أرض زراعية في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على هيكل عظمي مشوه المعالم، دون التوصل إلى التوصل لهوية الشخص؛ لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد عثورهم على جثة بأرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.