التفاصيل الكاملة لـ حريق ملاعب جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة اشتعال النيران في ملاعب جامعة القاهرة.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وبينت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، وأن ماس كهربائي نتج عنه الحريق ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية وجارِ حصر الخسائر المادية.

وانتدبت النيابة، خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، ورفع آثاره لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق محدود داخل أحد ملاعب جامعة القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.