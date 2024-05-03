أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، محيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول الكائنة بمنطقة المهندسين والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وحرص "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، على متابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتوائم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة؛ لخدمة مواطني الجيزة.

وعاين محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة، ومواقع الدوران للطريق، ومساحات خضراء، ورصف طبقة الطريق؛ لتيسير وتسهيل الحركة المرورية .

وتفقد المحافظ، حالة النظافة بعدد من الطرق والمحاور المرورية بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.

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