لماذا يحتفي العالم في 3 مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يحتفي العالم اليوم الجمعة الموافق الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك تكليلا لدورها في زيادة الوعي والبحث عن الحقيقة والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حريتها وإحترام تبادل المعلومات ونقل الأخبار بكل شفافية.

وجاء الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، بناء على توصية مؤتمر اليونسكو وإحياء ذكرى إعلان ويندهوك التاريخي، خلال اجتماع الصحفيين الأفارقة، الذي نظمته اليونسكو وعقد في ناميبيا في 3 مايو 1991، وأعلنت وقتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في موافقتها على اعتبار يوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم كل عام يؤكد على العلاقة التاريخية بين حرية التقصي عن المعلومات، ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة من جهة أخرى.

ووفقًا لمنظمة اليونسكو، فإنّ الثالث من مايو يعتبر بمثابة تذكيرللحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، والتأمل حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، كما أن هذا اليوم يعتبر فرصة كل عام للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم فداء للمهنة، وللقيام بواجبهم في جميع أنحاء العالم.

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