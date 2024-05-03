التقديم متاح أونلاين.. إسكان النواب توضح موعد بدء التقديم للتصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء يختلف عن السابق في العديد من البنود، ومنها تيسيرات كثيرة من شأنها أن تعالج غالبية مشاكل بناء المخالف وتعمل على حل أزمة المخالفات بشكل فعال.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة دى إم سى، أن بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، أون لاين عن طريق التطبيق لتوفير الوقت والجهد،

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التقديم للتصالح متاح أيضًا بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، مؤكدا أن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من يوم الثلاثاء المقبل.