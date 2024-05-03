أول تعليق من مصطفى بكري على واقعة حسام موافي ومحمد أبو العنيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على الصورة المتداولة للدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، وهو يقوم بتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين؛ والتي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الصورة المنتشرة تمثل تصرفًا عفويًا من الدكتور حسام موافي، فهو (موافي) يفعله مع كل من يحبه حتى مرضاه، وما حدث منه كان امتنانًا بكلمات أبو العنيين خلال حفل زفاف ابنته

وأكد مقدم "حقائق وأسرار"، أن فعل الدكتور حسام موافي ليس انتقاسًا أو امتهانًا بل هو أدب جم نابع من أخلاق نبيلة، ومن ينتقدونه لم يجلسوا على مؤائد آبائهم ليعرفوا مثل تلك القيم الرفيعة والأخلاق العالية.

وتابع: "حضرت للدكتور حسام موافي العديد من الأحاديث التي تناول خلالها آراءه العلمية والدينية، وكان أعجابي به يزداد في كل جلسة ليس فقط بعلمه ولكن بتواضعه وأخلاقه".

ووجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة تضامن مع الدكتور حسام موافق قائلًا: "لا تيأس ولا تحزن، نحن في زمن لا يقدر الأخلاق والقيم الرفيعة، قيمتك كبيرة وبساطتك محمودة وسمو أخلاقك يربو عن التأويل، كم من الناس قبلت رؤسهم دون أن يكون لك معهم سابق معرفة، ارفع رأسك عاليًا فأنت قيمة كبيرة نقدرها ونعتز بها".