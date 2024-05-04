ضبط 37 متهمًا بحوزتهم 23 سلاحا ناريا و90 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – جنوب سيناء – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها الحملات عن ضبط 37 متهمًا بحوزتهم (13 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 6 فرد محلي- 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 60 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.