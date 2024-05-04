تحرك برلماني جديد بشأن تعيين معلمي الحصة بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفة خاصة، بسرعة التدخل حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التي يعملون بها.

وتساءل "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد خاصة وأن هناك عددًا منهم يعملون منذ 4 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس؟.

وتابع: لماذا لا يتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمي الحصة خاصة أنهم نجحوا في أداء رسالتهم السامية لسد العجز؟، وإلى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر ينفقون عليها في ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط؟.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على تساؤلاته لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار معاناة معلمي الحصة.