اعرف هتدفع كام.. كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء أبريل 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر "فيسبوك"، الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2024، باسم المشترك فقط.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه مستخدمو العدادات التقليدية والميكانيكية في جميع أنحاء مصر، مع حلول شهر مايو وانتهاء شهر أبريل، البحث عن آليات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تمهيدًا لعملية السداد عن استهلاكهم في الشهر الماضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل:

قالت الشركة إنه يمكن للمشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانيكية معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر أبريل 2024 بعد الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

خطوات الاستعلام:

- يبدأ المشترك بالضغط على "قسم الخدمات".

- الضغط على خانة "اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على "استعلام".