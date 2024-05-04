الرئيس السيسي يوفد عددًا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من أمناء رئاسة الجمهورية لحضور وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأوفد الرئيس السيسي، اللواء أ.ح أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس.

كما أوفد الرئيس، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، والأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى إلى طائفة السريان الأرثوذكس، والأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا إلى طائفة الروم الأرثوذكس، والأمين برئاسة الجمهورية محمد مختار إلى الكنيسة الأسقفية، والأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف إلى طائفة السريان الكاثوليك.

وأوفد الرئيس السيسي أيضًا عددًا من لواءات الشرطة للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد، حيث أوفد اللواء شرطة أشرف سعد طه محمد البيلي إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة محمد إبراهيم عودة كامل إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، واللواء شرطة علي الدين عاصم صالح محمد إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة جعفر محمد عمران عبد الغفار إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، واللواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة الأدفنتست السبتيين.