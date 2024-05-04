"بيع ساعة يد" .. حيلة عصابة لسرقة حقيبة تاجر أنتيكات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص بينهم سيدة؛ لقيامهم بسرقة حقيبة يد من (مالك مكتب تجارة الانتيكات القديمة والساعات) بداخلها مبلغ مالي و 3 هواتف محمولة، حيث اتفقوا معه على التقابل لإتمام عملية بيع ساعة يد له بدائرة قسم شرطة الشروق واستولوا على المبلغ المالي حوزته.

ضُبط بحوزة المتهمين (مبالغ مالية – سلاح أبيض – سلاح ناري).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، مستغلين سابقة عمل أحد المتهمين مع مالك المحل، وأضافوا بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وأضافوا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.