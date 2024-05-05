ضبط 284 توك توك وسحب 20 رخصة في حملة مرورية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الأجهزة الأمنية، بتوجيه حملات مرورية، استهدفت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة لضبط كافة المخالفات.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 20 رخصة متنوعة - ضبط 25 مخالفات مرورية متنوعة - ضبط عدد 284 مركبة "توك توك" ودراجة نارية مخالفة).
وجاري استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.
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