اعتداء وحشي في المخزن.. تفاصيل اغتصاب لبنانية على يد زميلها بفندق شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

جريمة بشعة هزت لبنان بعد العثور على شابة ثلاثينية مُغتصبة على يد زميلها داخل أحد الفنادق ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

تلقت السلطات الأمنية بلاغًا بتعرض زينب معتوق 33 سنة للاعتداء بالضرب والاغتصاب داخل فندق "ذي نيو فيرساي" الذي تعمل فيه في منطقة الروشة في بيروت، بحسب وسائل إعلام محلية لبنانية.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية التي تعمل بالفندق تعرضت للاحتجاز والضرب والاحتجاز داخل مخزن الفندق ثم اعتدى عليها جنسيًا.

نقلت الإسعاف المجني عليها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحالة حرجة جدًا وتوفيت لاحقًا.

وتكثف السلطات جهودها لضبط المتهم الهارب خلاف برغش، سوري الجنسية، وفرغت كاميرات الفندق لبيان ملابسات الحادث.