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13 صورة.. حقيقة تحصيل 50 جنيهًا مقابل الانتظار على رصيف السكة الحديد.. أول تعليق رسمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما تردد بشأن إلغاء تذكرة الرصيف والبالغ سعرها 3 جنيهات وتطبيق تذكرة جديدة بقيمة 50 جنيهًا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إن ما تردد بشأن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن قيمة تذكرة الرصيف ثابتة كما هي بدون أي زيادة وقيمتها 3 جنيهات فقط وليس 50 جنيهًا كما يروج البعض.

وشدد المصدر: عشان تدخل الرصيف بتدفع 3 جنيه تذكرة رصيف، ولكن اللي دخل من غير تذكرة بيدفع غرامة 50 جنيهًا ودي مش تذكرة، دي غرامة دخول الرصيف بدون قطع تذكرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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