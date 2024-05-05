صور | حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

اقرأ أيضا:

تبقى مساران.. ماذا ينتظر "شروق وطه" المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟

قرار من القضاء ضد ممرضة ووالدها بتهمة قتل عامل بالمقطم

صورها لإشباع رغبته وابتزازها.. تفاصيل إحالة ستيني هتك عرض طفلة للجنايات

لقاء حميمي انتهى بالموت.. تفاصيل مقتل عامل بشقة المطرية