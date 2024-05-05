الداخلية تستجيب لالتماس سيدة عجوز تطلب استخراج بطاقة شخصية بمنزلها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس أهلية (سيدة مسنة - مقيمة بمحافظة الجيزة) لمساعدتها في استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها؛ وتم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.

ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية.. وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.

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