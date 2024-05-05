بـ12 كيلو بودر.. سقوط إمبراطور الكيف في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل بالقاهرة، لتصنيعه المواد المخدرة، والإتجار بها وبحيازته 12 كيلو جرام من المواد المخدرة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلاً سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام - طبنجة – عدد من الطلقات النارية).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامي بقصد استخدامها في تصنيع مسحوق البودر المخدر، وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على (كمية من البودر المخدر وزنت 10 كيلو جرام - المعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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