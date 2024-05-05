واقعة الشروق تتكرر.. فتاة ترمي نفسها من سيارة بعد محاولة اختطافها والتحرش بها في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة لقفز فتاة ثلاثينية من سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، واتهامها لمهندس بمحاولة اختطافها والتحرش بها، في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما على شبكة الإنترنت.

ذكرت تحريات مباحث كرداسة، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن فتاة ثلاثينية، حررت محضراً بمركز شرطة كرداسة ضد شاب في الخامسة والثلاثين من عمره يعمل مهندس بمحاولة اختطافها والتحرش بها داخل سيارته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضافت التحريات أن الفتاة تعرفت على الشاب منذ قرابة شهر ونصف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقررا اللقاء لأول مرة، وبالفعل ذهبت إليه وجلسا سويا في كافيه ثم اصطحبها في سيارته للتنزه قليلاً.

وقالت الفتاة إنه قاد السيارة على الطريق الصحراوي المظلم ما أصابها بالقلق فطلبت منه العودة إلا أنه رفض، وبدأت يده تتحسس أجزاء حساسة من جسدها فنهرته وصرخت بشدة، وقفزت من السيارة بعدما تعدى عليها بالضرب لإسكات صرخاتها.

وأوضحت الفتاة أنها فقدت حقيبتها وهاتفها بعدما تركتهما داخل السيارة وتوقف لها عدد من قائدي السيارات على الطريق لإنقاذها، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بإصابات طفيفة، ثم توجهت إلى مركز شرطة كرداسة وحررت محضر بالواقعة.

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة توصلت لهوية الشاب، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لإلقاء القبض عليه، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه من الفتاة.

وتأتي الواقعة بعد أيام من وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق والمعروفة إعلامياً بـ"فتاة التاكسي" والتي لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوماً.

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