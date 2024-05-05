"خدها من وراه".. "أكلة" تدفع شابا لقتل صديقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

شهدت باكستان جريمة قتل بشعة، حين أنهى شاب حياة صديقه بزعم التهامه شطيرة "برجر" مخصصة لصديقته.

وأفادت قناة "ARY News" بأن الحادث وقع في كراتشي 8 فبراير الماضي، حيث اندلع شجار بين المتهم وصديقه بسبب تناول الأخيرة "برجر" صديقة المتهم.

ويدعى الضحية علي كيريو، وهو نجل قاضي الجلسات، بينما المتهم "دانيال"، وهو نجل كبير مفتشي الشرطة، ودعا صديقته "شازية" وصديقه كيريو إلى مقر إقامته في يوم الجريمة.

وطلب المتهم شطائر "برغر" لنفسه ولصديقته، لكن شجارا اندلع بينه وبين صديقه بعد أن قضم الأخير جزءا من شطيرة صديقته، وسرعان ما احتدم الشجار، وتطور إلى إطلاق الرصاص على كيريو.

وأصيب الضحية بجروح خطيرة، قبل إعلان وفاته في المستشفى، وأُلقي القبض على المتهم، ووجهت إليه تهمة القتل، وجرى احتجازه لدى الشرطة في انتظار محاكمته.