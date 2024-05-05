القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك (الموج الأحمر- 7) بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7) والذي تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

ومن المقرر أن يشهد التدريب عددا من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.