وزارة العمل: انخفاض نسبة البطالة من 13% في 2014 إلى 7% خلال العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت مدير عام الإدارة العامة والتشغيل بوزارة العمل هبة أحمد، أن ملف العمل يحظى باهتمام كبير من الدولة بشكل عام ومن الوزارة بشكل خاص، مشيرة إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13% في عام 2014 إلى 7% خلال العام الحالي .

وقالت مدير عام الإدارة العامة والتشغيل بوزارة العمل- خلال اتصال عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد- إنه تم توفير ما يزيد على 3400 فرصة عمل في 55 شركة بـ 16 محافظة، تشمل عددا من التخصصات. كما تم توفير 14 ألف فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أنه يمكن للشباب التواصل مع الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"؛ للبحث عن الوظيفة المناسبة. مؤكدة أنه نتيجة المشروعات الكبرى بالدولة، أصبحت فرص العمل متوفرة بشكل كبير.