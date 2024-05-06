نشرة منتصف الليل| بيان مهم من "السياحة".. وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

الأرصاد تحذر من نزول البحر المتوسط في شم النسيم لهذا السبب

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين على البلاد بالتزامن مع يوم شم النسيم.

وأوضحت "غانم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء غدًا ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية.

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حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن إدراج بيانات عقود سكن مكة والمدينة

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات السياحية في إطار الإجراءات التنفيذية لرحلات الحج السياحي 1445 هجريا، الدخول على موقع الغرفة ثم بيانات خاصة بالغرفة وسرعة إدراج البيانات ورفع المستندات الخاصة بعقود السكن بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقود النقل الخاصة بدورات المشاعر.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور بها، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن ذلك بدءاً من يوم 5 مايو 2024 وحتى نهاية يوم 7 مايو 2024.

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بدءًا من الثلاثاء المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تلقيها طلبات التصالح في مخالفات البناء بدًء من الثلاثاء المقبل وذلك من خلال مراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد:

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شم النسيم.. 15 صورة لحدائق القناطر الخيرية "بحيرات وممشى"

أنهت وزارة الري والمواد المائية، كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار من المواطنين والأسر للاحتفال بعيد شم النسيم من خلال أعمال الصيانة اللازمة واستمرار أعمال التطوير بكافة الحدائق على ضفاف نهر النيل.

وتتربع حدائق القناطر الخيرية على رأس الحدائق التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، للاستمتاع بجمال الماضي وعراقته، حيث تضم تلك الحدائق الكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطى عمرها 150 عامًا.

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متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وموعد إطلاق "أبلكيشن" تطبيق التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال الفيومي، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إن التطبيق سيتم إطلاقه بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التطبيق الجديد سيتوفر على هواتف أندرويد وIphone، لافتا إلى أنه من المتوقع إطلاق التطبيق خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع فتح باب التصالح الثلاثاء المقبل من الأسبوع الحالي.

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