الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، على إطلاق مؤسسة تكوين الفكر العربي والتي يضم مجلس الأمناء الخاص بها عددًا من الشخصيات الفكرية والكتاب الكبار.

وقال شومان عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين:"تتابع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة".

وتابع الأمين العام لهيئة كبار العلماء:"سيتم اتخاذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة".

وانطلقت أول أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "تكوين الفكر العربي" تحت عنوان "50 عاما على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟"، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب، وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع عمرو عبد الحميد.

وتداولت تصريحات للباحث السوري فراس السواح وحديثه مع الأديب يوسف زيدان، أثناء انعقاد المؤتمر السنوى الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي، بأنهما أهم من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ليتعرضا لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.