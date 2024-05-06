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مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد بغزة

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القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضاف مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.

وأكد مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات,

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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