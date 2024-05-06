شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية اهتمام كبير بدراسة احتياجات سوق العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو ما انعكس على سياسات وزارة التعليم العالى خلال السنوات الماضية، وأدى إلى تزايد أعداد كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى على مستوى الجامعات الحكومية، والتى وصلت إلى 91 كلية ومعهدا تستقبل الطلاب وارتفاع ملحوظ فى اعداد الطلاب المقيدين بتلك الكليات والتى سجلت أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة .

وتتوزع كليات ومعاهد الحاسبات والذكاء الاصطناعى على النحو التالى:-

- 26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية.

- 20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة

- 20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية

- 15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة.

10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، وبخاصة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام انعكس على زيادة عدد كليات هذه التخصصات في الجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي 2023-2024 ليصل إلى 91 كلية ومعهدًا.