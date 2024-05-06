شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيعنى مزيدا من المعاناة والوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أونروا إن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيعني مزيدا من المعاناة والوفيات بين المدنيين وستكون العواقب مدمرة بالنسبة إلى 1.4 مليون شخص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أونروا: لن نخلي مواقعنا في غزة وستحافظ الوكالة على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للمواطنين.