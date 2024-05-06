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أونروا: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيعنى مزيدا من المعاناة والوفيات

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القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أونروا إن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيعني مزيدا من المعاناة والوفيات بين المدنيين وستكون العواقب مدمرة بالنسبة إلى 1.4 مليون شخص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أونروا: لن نخلي مواقعنا في غزة وستحافظ الوكالة على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للمواطنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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