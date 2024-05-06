شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: عملية الإخلاء من شرق رفح الفلسطينية تشمل نحو 100 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن عملية الإخلاء من شرق رفح الفلسطينية تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.