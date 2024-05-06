شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إصابات خطيرة فى هجوم حزب الله بطائرات مسيرة على مستوطنة المطلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام إسرائيلي، بإصابات خطيرة في الهجوم الذي نفذه حزب الله بطائرات مسيرة على مستوطنة المطلة.
وقال جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة مفخخة في منطقة المطلة شمال إسرائيل واعتراض مسيرة أخرى.
وكان حزب الله قال نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي المطلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.
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