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وفاة الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية والفقيه الدستوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نائب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد، وفاة الدكتور إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية والفقيه الدستوري.

وكتب الدكتور محمود السعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء والدوام لله وخالص العزاء في وفاة قامة عظيمة من قامات العلم والفكر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية..أستاذ العلوم السياسية الأستاذ الدكتور والفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش".

وأضاف:"أستاذنا العزيز الراحل يعتبره البعض الأب الروحي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، وهو صانع الدساتير للعديد من الدول، رحم الله أستاذنا الجليل وجعل مثواه الجنة وألهم أهله وطلابه الصبر والسلوان على فراقه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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