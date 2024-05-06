أجواء ربيعية ممتعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حاليًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء حاليا ربيعية ممتعة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ٢٤ درجة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، والتي تكون أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، موضحة أن الأجواء ربيعية فى معظم محافظات الجمهورية.