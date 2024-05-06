مصدر: الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
أكد مصدر رفيع المستوى، أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
أكد مصدر رفيع المستوى، أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية