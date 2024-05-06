مصدر: الوفد الأمني يؤكد تلقي ردود إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر رفيع المستوى، أن الوفد الأمني يؤكد تلقي ردود إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".