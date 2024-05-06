"هبقى رائدة فضاء".. أبلة فاهيتا عن كتابها "أنا": رحلة ذاتية للبحث عن النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدمية "أبلة فاهيتا" عن سبب دخولها مجال تأليف الكتب مؤخرا، وطرحها أول كتاب من تأليفها ويحمل عنوان "أنا".

وقالت "أبلة فاهيتا" خلال لقائها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "لقيت نفسي حالي مش عاجبني ولا عاجبني حال الناس، كله ماشي زي القطيع في رحلة بائسة للبحث عن السعادة وليسوا سعداء"، مشيرة إلى أن أزمة الدولار كانت سببًا في تأليف كتابها الجديد.

ووصفت أبلة فاهيتا نفسها بالطموحة متعددة المواهب، وكتابي "أنا" رحلة ذاتية للبحث عن النفس، مضيفة: "افهموا نفسكم قبل ما تحاولوا تفهموا الناس، البني آدم زي الدولاب المكركب لازم كل فترة يتوضب ويترمي منه الكراكيب".

أكدت أبلة فاهيتا أن الكتاب ليس محاولة منها لمزاحمة مشاهير السوشيال ميديا ممن دخلوا عالم التأليف قائلة: "أنا مش بزاحم حد، أنا دايما أدخل على مجال موجود وأسيب بصمتي، وقدمت قبل كده برامج والبرامج موجودة من أيام فرعون".

وأكملت: "لست نرجسية وروحي أغلى شيء لدي في الحياة لذلك أهديتها الكتاب، القارئ هو المقصود بكلمة أنا، ده كتابك إنت مش كتابي".

كما كشفت أبلة فاهيتا أنها تفكر في اقتحام عالم الفضاء في الفترة المقبلة بقولها: "هبقى رائدة فضاء، حاجزة أول رحلة مع إيلون ماسك وهطلع المريخ، يمكن نلاقي هناك كائنات ألطف من البشر".

كما كشفت أبلة فاهيتا أنها تفكر في اقتحام عالم الفضاء في الفترة المقبلة بقولها: "هبقى رائدة فضاء، حاجزة أول رحلة مع إيلون ماسك وهطلع المريخ، يمكن نلاقي هناك كائنات ألطف من البشر".

وعقبت أبلة فاهيتا على إشادة النجم عمرو يوسف بها مؤخرا في تصريحات تليفزيونية قائلة: "عمرو دايما لما يشيلني على كتافه بطوله الشاهق بينقلني لحتة تانية وكندة علوش تعيدني للواقع".