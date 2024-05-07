الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا منها ( 752 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11985) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (346) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الحاج زكي الهواري - الكفر الجديد - ميت سلسيل.
مديرية أوقاف دمياط
2. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة.
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط.
4. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط.
5. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط.
مديرية أوقاف الفيوم
6. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا.
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور.
8. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان.
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر.
10. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف.
11. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط.
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور.
13. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات.
14. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود.
مديرية أوقاف كفر الشيخ
15. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم.
16. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ.
مديرية أوقاف الشرقية.
17. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح.
18. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2.
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر.
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت.
مديرية أوقاف الشرقية.
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق.
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية.