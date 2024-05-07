يُمنع أداء حج 2024 بدونه.. أبرز المعلومات عن كارنيه "نسك" وكيفية الحصول عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت السلطات السعودية، خلال الأيام الماضية، أنه اعتبارًا من 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح واستخدام كارنيه "نسك" لـ حج 2024.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن كارنيه نسك وكيفية الحصول عليه، وفقًا لما قاله أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، كما يلي:

- ‏بطاقة رسمية تميز الحاج النظامي في المشاعر المقدسة.

- بطاقة نسك إلزامية للدخول والحركة والتنقل في المشاعر المقدسة.

- بطاقة أو كارنيه الحج من نسك تحتوي على كل ما يتعلق بالحجاج من "بيـانات صـحية وشخصية واسم الفندق، وغيره".

- يجب أن يعلق الحاج البطاقة كـلّـما خـرج من غـرفـتـه.

‏يتم إصدارها لحجاج الداخل وحجاج الخارج.

- بطاقة نسك الخاصة بـ حج 2024، تستخدم عند الدخول والخروج من المرافق ومساعدة الضائعين على الإلتحاق بـمقر سكنهم أو مجموعتهم.

- البطاقة متوفرة في تطبيق نسك، ويتم إصدارها بتأشيرة أو تصريح الحجاج من المملكة نفسها.

- تتوفر البطاقة بنسخة مطبوعة تقدمها شركات الخدمات إلى الحجاج.

- الهدف الأساسي منها، هو ضبط أكبر عدد للمخالفين والمتوجهين إلى المشاعر بدون تصريح أو تأشيرة حج.

- تسهيل تنقلات الحجاج بسلاسة، وتمكنهم من تلقي التنبيهات المهمة، والتعرف على جداول التفويج.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أتاحت عبر بطاقة نسك الذكية للحجاج النظاميين هذا العام، تقييم الخدمات المقدمة لهم من قبل شركات وحملات الحج، ومن الفنادق والخدمات ذات الصلة، ورفع الشكاوى والملاحظات، وذلك ضمن العديد من الخدمات التي تتضمنها البطاقة بنسختيها المطبوعة والرقمية.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى للرحلة الإيمانية الميسرة تبدأ باستخراج تأشيرة الحج، التزاماً من الحاج بالأنظمة وضماناً لحصوله على كافة الخدمات والتيسيرات.

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