لجان تظلمات.. بيان مهم من محافظة الجيزة بشأن تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في أول أيام تلقى طلبات التصالح علي مخالفات البناء من المواطنين؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأشار "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، إلى أن اليوم الأول من العمل بالقانون الجديد شهد توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن والبالغ عددها 21 مركزا للسير في عملية التصالح.

وأكد محافظ الجيزة، على تشكيل لجان عليا ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات طبقًا للقانون، فضلًا عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وشدد المحافظ، على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بهذا الملف الحيوي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة؛ لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وكلف "راشد"، باستمرار متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية؛ لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وأشار إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية بمقر اللجان؛ للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.