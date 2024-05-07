توجيه مهم من وزير العمل بشأن خطة عمل منصة البنية المعلوماتية للسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي"، والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه؛ بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة، وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة وجودة المعلومات وعدم تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب من جانب مُتخذي القرارات.

ووجه "شحاتة"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز المنصة؛ لأهميتها في خدمة سوق العمل، واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي، وإطلاق منصات إلكترونية؛ لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وكريم.

وقال وزير العمل، إن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الإنجاز في التعامل معه، مشيرًا إلى جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل، ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة في إطار سياسة التدريب من أجل التشغيل، مستشهدًا بمشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.

ووفقًا لبيان "العمل"، تهدف منصة البنية المعلوماتية؛ لعرض بيانات سوق العمل، وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع، وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمُدربة، في إطار إستراتيجية الإستثمار في البشر كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي.

وفيما يخص ملف العمل، تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها، التشغيل وفرص العمل، والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.