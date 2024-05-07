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مصدر رفيع المستوى: استمرار مباحثات الوفود المصرية والقطرية والأمريكية وحماس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر رفيع المستوى، إن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس.

جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المصدر، إلى أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية، منوهًا إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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