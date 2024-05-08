رئيس أمانة الحوار الوطني: ندعم القيادة السياسية في أي قرارات تتخذها لحماية الأمن القومي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:



قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار مستمر في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، ومن ضمنها القضايا التي تمس الأمن القومي فهو داعم لمؤسسات الدولة المصرية في قراراتها التي تُتخذ لحماية الأمن القومي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية "قصواء الخلالي"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الحوار الوطني وضع ضوابط ذاتية لنفسه جعلته لا يتدخل في مثل هذه القضايا ولكن ما يحدث من اضطرابات نراها الآن، فليس لدي أدنى شك بأن الجميع على قلب رجل واحد بشأن دعم القيادة السياسية في أي قرارات تتخذها لحماية أمنها القومي.

وأكد أن مصر حذرت في اليوم الأول من اتساع رقعة الصراع من بداية الحرب وأننا نتصرف بنزاهة وبشرف، مؤكدا أن مصر تضع على رأس أولوياتها حفظ أمنها القومي، إضافة إلى الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأكمل أن استفزازات الجانب الاسرائيلي مرفوضة، وموقفنا تجاه تصفية القضية مرفوض.

وأوضح أن هذه المواقف تجعل المواطن يصطف خلف القيادة السياسية، منوها أنه في مثل هذه الأجواء، تكثر الشائعات وبالتالي يجب الانتباه لهذه الامور.

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