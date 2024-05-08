نشرة التوك شو| تغيير نظام قطع الكهرباء.. وتفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:



"النظام اتغير".. توضيح مهم من الحكومة بشأن جدول انقطاعات الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقفًا لخطة تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء



"مجتمع عمراني متكامل".. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بشأن جزيرة الوراق، موضحا أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في الجزيرة

خبير عسكري: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.. ومستعدون لكافة السيناريوهات



قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن كل ما يدور في غزة تعترض عليه مصر، موضحا أن ما يحدث في رفح الفلسطينية لا يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى الآن

تيسيرات للمواطنين.. السجيني يكشف مزايا قانون التصالح على مخالفات البناء



كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

شعبة القصابين تحذر من مبادرة لبيع اللحوم بـ 250 جنيهًا (فيديو)

كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، حقيقة وجود مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لـ 250 جنيهًا