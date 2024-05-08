عاطل حاول سرقتها وقتلها.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سيدة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل ربة منزل بالقليوبية وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبال ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم "متوفاة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة".

توصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مُقيم بذات العنوان- وقيامه بالتعدي على المجني عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها حال شروعه في سرقة مسكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"أقامت علاقة مع أخو زوجها".. قصة مقتل عامل على يد زوجته وشقيقه بكفر الشيخ

الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية

"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر

"سبته يغرق في جردل الحمام".. حكاية موظفة الوراق و"طفل سفاح" تنتهي بجثة في صندوق قمامة

تبقى مساران.. ماذا ينتظر "شروق وطه" المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟