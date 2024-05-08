مطلوب تعديل وزاري بمجموعة اقتصادية قوية.. طلب برلماني بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023، يكشف أن وزير المالية يعد أشطر وزير وأن مصلحة الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022- 2023.

وأضاف الشرقاوي أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022- 2023، بلغت تريلونًا وربع تريليون جنيه؛ منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع استهلاكية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، متابعًا بأنه تم تحقيق نحو 107 في المئة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المئة.

وأضاف النائب أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصري هو مَن يمول الموازنة، وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدي إلى طحن المواطن.

وطالب الشرقاوي بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية؛ مثل الزيوت، داعيًا إلى أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب اختيار مجموعة اقتصادية قوية.