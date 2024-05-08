وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثل شركة "الخليج للمصاعد الكهربائية" التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية المهندس ثامر الريس، مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها من خلال شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك".

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالدور المهم الذي تقوم به شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء "الجمهورية الجديدة" بمصر، موضحاً أن "إيچيك" تضم مصنعا يقوم بإنتاج المصاعد الكهربائية وفقاً للكود الأوروبي.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية و الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات المختلفة، و الاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

من جهته، أعرب المهندس ثامر الريس عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد الكهربائية بأنواعها وذلك بالاعتماد على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، موضحاً أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية والإفريقية.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، وكذلك الحرص على تعميق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن شركة "إيچيك" تقوم حاليا بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة .