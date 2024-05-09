مصدر: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وهناك إشارات لنضوج الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أفاد مصدر مطلع، أن مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار.

وأكد المصدر، وجود إشارات لنضوج الإتفاق، وذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مصدر رفيع المستوى، أكد استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية و الأمريكية وحركة حماس.

وأضاف المصدر: المباحثات مستمرة من العاشرة صباحًا وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابع: الوفد الأمني المصري أكد لكافة الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي

وواصل: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي