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اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية فساد التموين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل اليوم الخميس، محكمة جنايات شمال القاهرة ، محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين.

كانت النيابة العامة قد أمرت فى 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بـ "فساد التموين"، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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