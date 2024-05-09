حسين الشحات يغيب عن ثاني جلسات محاكمته بتهمة ضرب لاعب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربي محمد الشيبي.

وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الاخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.