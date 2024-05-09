"تهشم بالجمجمة".. تشريح جثة فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة مراهقة قامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة السلام، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية؛ وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة الفتاة، مصابة بتهشم بالجمجمة وتم نقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.