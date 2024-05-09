3 صور| حرق طالبة بمياه مغلية.. و"التعليم" تكشف آخر تطورات التحقيق في الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن هناك لجنة تحقيق من وزارة التربية والتعليم تُجري حاليًا تحقيقًا في إلقاء معلمة مياه مغلية على الطالبة كارولين مرقس فريد المقيدة بالصف السادس الابتدائي دار الحنان بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم في الجيزة.

وفي تصريحات أدلت بها المصادر إلى "الخليج 365"، أكدت أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة التحقيقات فور الانتهاء من التحقيق مع المعلمة، التي حررت ضدها والدة الطالبة كارولين محضرا بالواقعة، لافتا إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، قرر فتح تحقيق في الواقعة فور علمه بها.

كانت سالي ناجح جيد، والدة الطالبة كارولين مرقس فريد المقيدة بالصف السادس الابتدائي دار الحنان بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم في الجيزة، أكدت أن نجلتها ذهبت يوم الثلاثاء إلى المدرسة لحضور حصة المراجعة التي أعلنت عنها المدرسة.

وأضافت والدة الطالبة في تصريحات أدلت بها إلى "الخليج 365"، أنه بعد انتهاء ابنتها من حصة المراجعة، خرجت إلى فناء المدرسة وتحدث مع زميلتها لفترة طويلة بجوار السور المتواجد داخل المدرسة، لافتة إلى أنها خلال تحدثها مع زميلاتها تفاجأت بمياه مغلية تُصب على رأسها ووجهها.

وأشارت إلى أن المياه تسببت في حروق بأجزاء كبيرة من الكتف الأيمن والوجه بالكامل والأيدي، موضحة أنها حروق من الدرجة الأولى والثانية.