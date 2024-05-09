"سكرانين"..القبض على شقيقتين لاقتحامهما كمين أمني في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاتين شقيقتين المتهمتان باقتحام كمين أمني بسيارة ملاكي في حالة سكر والتعدي بالسب والقذف على قوة الكمين بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قول أمني متمركز بأحد المناطق بدائرة القسم، يفيد باقتحام سيارة ملاكي قيادة فتاتين شقيقتين الكمين في حالة سكر وبحوزتهما زجاجة خمور وتعديتا بالسب والقذف على قوة الكمين وحاولتا الهروب بالسيارة فطاردتهما قوة امنية حتى تمكنت من محاصرتهما وضطبهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.