خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة بدأت تشعر بخطورة نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أشرف سنجر إن هناك توقعات بأن تؤدي مفاوضات الهدنة الحالية إلى إيقاف إراقة الدماء في فلسطين بسبب اختلاف طبيعة هذه المفاوضات عما سبقها، وذلك بالتزامن مع تراجع دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وإعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن خفض إمدادات الأسلحة المحددة لها.

وأوضح سنجر في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز أن الولايات المتحدة تدرك الآن خطر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإمكانية المماطلة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية واستمرار قتل المدنيين الأبرياء في غزة بدون مبرر، إذ تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 35 ألفا وتضرر نحو 80% من القطاع.

ووصف الوضع الحالي في غزة بأنه حرج فيما يتعلق بتأمين الغذاء والمستلزمات الطبية والوضع الإنساني بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا يعود كله إلى ممارسات القوات الإسرائيلية المحتلة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة.

وكشفت الصحة الفلسطينية، في بيان: "نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما حال دون سفرهم للعلاج".